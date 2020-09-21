В Египте нашли 27 древних саркофагов с надписями. Их не открывали со дня захоронения

Министерство туризма и древностей Египта объявило, что в древнем некрополе в Саккаре найдены ещё четырнадцать саркофагов в дополнение к тринадцати, обнаруженным за неделю до этого. Им около 2,5 тысячи лет.

Как сообщает 21 сентября РИА Новости, деревянные саркофаги, по оценке учёных, не открывались с момента захоронения. На их поверхностях хорошо сохранились надписи и рисунки, выполненные охрой и синей краской. Работы здесь будут продолжены.

Некрополь Саккара расположен в 16 километрах от знаменитых пирамид Гизы и является частью древнего города Мемфис, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Правительство Египта сейчас активно поощряет археологические исследования по всей стране, чтобы возродить туризм, пострадавший от ограничений из-за пандемии коронавируса.