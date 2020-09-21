Астродед начинает курс по астрономии

Курс так и называется, «Новости астрономии». Кирилл Львович вообще новостей не упускает: например, когда Дудь выложил беседу с «русской звездой мировой науки» астрофизиком Константином Батыгиным, который ищет девятую планету, Масленников выпустил ролик о том, что наука в целом думает про эту таинственную планету.

Свой курс ученый начнет с совсем свежего. А именно: в атмосфере Венеры обнаружены следы газа фосфина, а это вообще-то потенциальный биомаркер, т.е. вещество, которое может свидетельствовать о наличии жизни. Но на Венере атмосферное давление в десятки раз выше, чем у нас; на поверхности свинец бы расплавился; в самой атмосфере соединения серы — в общем, жить в таком затруднительно. Тогда что там делает фосфин? Из других новостей — необычное протопланетное облако в тройной звездной системе; космический телескоп «Нэнси Грейс Роман» (названный в честь американской дамы-астронома, которая участвовала в создании еще телескопа «Хаббл»); а также открытый астрономами из МГУ белый карлик рекордной массы в 1,33 солнечной — это почти предельная масса для белых карликов.



Поскольку курс про новости, четко объявить следующие темы сложно — они могут меняться. Кстати, предлагать свои астроновости к обсуждению — приветствуется. Встречаемся с 23 сентября раз в две недели по средам в «Архэ» (наб. Фонтанки, д. 15, здание РХГА), начало в 19:30, подробности по ссылке.

