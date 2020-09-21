«Мы очень много прошли: и больницы, и реабилитационные центры, постоянно с Евочкой занимаемся дома, проходим курсы массажа, ЛФК, рефлексотерапии, ходим в бассейн», — рассказывает мама Евы.

У Евы ДЦП, поражение головного мозга, сильная спастичность — двигательные нарушения, причиной которых является повышенный тонус мышц. При этом у девочки сохранён интеллект.

Благотворительный рок-фестиваль «Добрый рок» после перерыва, вызванного ограничениями из-за ковида, возобновляет концерты. Первый пройдёт в ближайший четверг, 24 сентября. Музыканты выступят в поддержку 7-летней Евы Бодровой.

Существенную роль в реабилитации играет иппотерапия, курсы которой девочка старается проходить ежегодно. После них, по словам мамы, Еве становится легче — занятия помогают расслабиться, учат лучше держать голову и спинку и повышают настроение от общения с лошадьми.



Однако занятия дорогие. Пройти очередной курс в Центре «Аккорд» Еве помогут музыканты — все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены на оплату занятий.



24 сентября на сцене «Камчатки» в поддержку девочки выступят Дмитрий «Дуче» Бациев, Алексей Невский, Большаков Band и Константин Быканов. Начало в 19:00.

