Благотворительный фестиваль «Добрый рок» возобновляет концерты. Первый пройдёт в «Котельной Камчатка» в поддержку 7-летней Евы
Благотворительный рок-фестиваль «Добрый рок» после перерыва, вызванного ограничениями из-за ковида, возобновляет концерты. Первый пройдёт в ближайший четверг, 24 сентября. Музыканты выступят в поддержку 7-летней Евы Бодровой.
У Евы ДЦП, поражение головного мозга, сильная спастичность — двигательные нарушения, причиной которых является повышенный тонус мышц. При этом у девочки сохранён интеллект.
«Мы очень много прошли: и больницы, и реабилитационные центры, постоянно с Евочкой занимаемся дома, проходим курсы массажа, ЛФК, рефлексотерапии, ходим в бассейн», — рассказывает мама Евы.
Существенную роль в реабилитации играет иппотерапия, курсы которой девочка старается проходить ежегодно. После них, по словам мамы, Еве становится легче — занятия помогают расслабиться, учат лучше держать голову и спинку и повышают настроение от общения с лошадьми.
Однако занятия дорогие. Пройти очередной курс в Центре «Аккорд» Еве помогут музыканты — все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены на оплату занятий.
24 сентября на сцене «Камчатки» в поддержку девочки выступят Дмитрий «Дуче» Бациев, Алексей Невский, Большаков Band и Константин Быканов. Начало в 19:00.
Благотворительный фестиваль «Добрый Рок» проводится в Санкт-Петербурге с 2014 года. Главной целью фестиваля является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии (реабилитации посредством лечебной верховой езды). Каждый месяц на разных площадках Петербурга проходят благотворительные концерты, на которых выступают как начинающие коллективы, так и уже известные команды. Идею фестиваля поддерживают мэтры российской рок-сцены Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, Илья Черт, Андрей Князев, группы «Бригадный подряд», «2Самолета» и др. Все вырученные средства за продажу билетов поступают в Региональную общественную организацию «Аккорд».
РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» — социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности — иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория — инвалиды и семьи с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных ВУЗов. РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» существует исключительно на пожертвования.