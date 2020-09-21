Три четверти россиян продолжают игнорировать кинотеатры России даже после снятия карантинных ограничений. 75% участников исследования ВЦИОМ «не ходили в кинотеатры после снятия ограничений и не собираются». Каждый четвёртый (23%) не был в посткарантинном кино, но «собирается» это сделать. Лишь один человек из ста за последний месяц посетил кино один раз.

Каждый второй опрошенный в Санкт-Петербурге и Москве (46%) опасается оказаться инфицированным коронавирусом при посещении кинотеатра. Причём 7% этого «очень боятся», а 39% опасаются заражения «в какой-то мере». 22% жителей двух столиц «уверены, что с ними такого не случится».

Боязнь коронавируса — главная причина пересмотра отношения к походам в кино. На вопрос «Почему Вы сейчас ходите в кинотеатры реже, чем раньше, до введения режима самоизоляции, или совсем не ходите?» 33% россиян ответили, что опасаются заражения COVID-19. 30% сетуют на отсутствие времени, 17% не видят в прокате интересных фильмов, 15% предпочитают смотреть фильмы дома.



При этом в случае выбора места для просмотра премьерного показа ожидаемого фильма петербуржцы больше хотят сходить в кинотеатр, чем смотреть фильм в онлайн-кинотеатре. За большой экран в этом смысле голосуют 43% жителей двух столиц, за Интернет — 34%. В целом по России премьера на большом экране симпатичнее 39% респондентов государственной службы социологии.



Опрос был проведён 25 августа 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.



В Санкт-Петербурге в это время не были ещё сняты коронавирусные ограничения и кинотеатры не работали.



В середине сентября «Фонтанка» сообщала, что в первые выходные после открытия кинотеатров в Петербурге в залы вернулись 53% горожан.

