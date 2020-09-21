Сериалам раздали Emmy. Побеждают большие деньги и супергерои

В США вручили статуэтки Emmy. Как пишет The New York Times , победителем среди драматических сериалов признали «Наследников» — семейную драму о борьбе за власть внутри медиаимперии. За выдающийся сценарий отметили Джесси Армстронга. Андрий Парекх награждён за режиссуру, а Джереми Стронг — за исполнение одной из ведущих ролей. При этом победительницей как лучшая актриса в драматическом сериале в этом году признана Зендея из «Эйфории». В свои 24 года она стала самой молодой лауреаткой премии в этой категории.

Супергеройский сериал «Хранители», основанный на одноимённой серии классических комиксов, стал лучшим среди мини-сериалов. Реджину Кинг наградили за лучшую женскую роль, а Яхья Абдулу-Матина II за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале. Триумфаторами стали и сценаристы Дэймон Линделоф и Корд Джефферсон.



Среди комедийных проектов победил «Шиттс Крик» — всего на его счету 9 наград, что стало рекордом для этого жанра. Актёры Кэтрин О'Хара и Юджин Леви из этого сериала получили награды как лучшие актёры. Энни Мёрфи и Дэн Леви признаны лучшими исполнителями женской и мужской ролей второго плана в комедийном сериале. В центре сюжета этого ситкома — семейство миллиардера Джонни Роуза, потерявшего состояние.



72-я церемония награждения проходила в Лос-Анджелесе в ночь с 20 на 21 сентября. Из-за пандемии награды вручали онлайн под руководством комика Джимми Киммела. В некоторых случаях к актёрам приезжали на дом: награду им передавали служащие в защитных антиковидных костюмах-смокингах.

