Сериалам раздали Emmy. Побеждают большие деньги и супергерои
В США вручили статуэтки Emmy. Как пишет The New York Times, победителем среди драматических сериалов признали «Наследников» — семейную драму о борьбе за власть внутри медиаимперии. За выдающийся сценарий отметили Джесси Армстронга. Андрий Парекх награждён за режиссуру, а Джереми Стронг — за исполнение одной из ведущих ролей. При этом победительницей как лучшая актриса в драматическом сериале в этом году признана Зендея из «Эйфории». В свои 24 года она стала самой молодой лауреаткой премии в этой категории.
Супергеройский сериал «Хранители», основанный на одноимённой серии классических комиксов, стал лучшим среди мини-сериалов. Реджину Кинг наградили за лучшую женскую роль, а Яхья Абдулу-Матина II за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале. Триумфаторами стали и сценаристы Дэймон Линделоф и Корд Джефферсон.
Среди комедийных проектов победил «Шиттс Крик» — всего на его счету 9 наград, что стало рекордом для этого жанра. Актёры Кэтрин О'Хара и Юджин Леви из этого сериала получили награды как лучшие актёры. Энни Мёрфи и Дэн Леви признаны лучшими исполнителями женской и мужской ролей второго плана в комедийном сериале. В центре сюжета этого ситкома — семейство миллиардера Джонни Роуза, потерявшего состояние.
72-я церемония награждения проходила в Лос-Анджелесе в ночь с 20 на 21 сентября. Из-за пандемии награды вручали онлайн под руководством комика Джимми Киммела. В некоторых случаях к актёрам приезжали на дом: награду им передавали служащие в защитных антиковидных костюмах-смокингах.
Больше всего статуэток — 30 штук — в различных категориях получила телепродукция HBO, а проекты Netfix, представленные в рекордных 160 номинациях, собрали 21 награду. У сервиса Disney+ 8 премий. Такие цифры приведены на официальном сайте Emmy https://www.emmys.com/downloads.
17 сентября организаторы объявили победителей в Emmy в технических категориях: пять призов взял сериал «Мандалорец», «Хранителям» достались четыре статуэтки.