Статистика коронавирусных смертей Петербрга за воскресенье опять пуста

В России за последние сутки подтверждена 71 смерть от коронавирусной инфекции. Летальная комиссия в Петербурге брала выходной - 21 сентября города в списке нет.



По данным оперативного штаба, за воскресенье в смертельную статистику по России добавили 71 умершего. Больше всего смертей подтвердили Москве (12), на втором месте Ульяновская область (7), на третьем Дагестан (5). Ещё в 22 регионах от одного до четырёх смертельных случаев.

Петербург по итогам воскресенья не попадает в список регионов четвёртый раз подряд. Судя по всему, комиссия по анализу летальных исходов выработала график и в последний день недели берёт выходной. В субботу в Северной столице сообщалось о 15 смертях, город снова был первым по этому показателю.