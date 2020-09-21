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21.09.2020 10:39
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Статистика коронавирусных смертей Петербрга за воскресенье опять пуста

В России за последние сутки подтверждена 71 смерть от коронавирусной инфекции. Летальная комиссия в Петербурге брала выходной - 21 сентября города в списке нет.

По данным оперативного штаба, за воскресенье в смертельную статистику по России добавили 71 умершего. Больше всего смертей подтвердили Москве (12), на втором месте Ульяновская область (7), на третьем Дагестан (5). Ещё в 22 регионах от одного до четырёх смертельных случаев.

Петербург по итогам воскресенья не попадает в список регионов четвёртый раз подряд. Судя по всему, комиссия по анализу летальных исходов выработала график и в последний день недели берёт выходной. В субботу в Северной столице сообщалось о 15 смертях, город снова был первым по этому показателю.

За весь период пандемии в России выявлено 1 109 595 случаев коронавируса, из них 911 973 выздоровело, 19 489 человек скончались.

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Комментарии (3)

vic_5e4cd1938d1a8
Судя по заголовку, "Фонтанка", вроде как, опечалена, что ни кто не умер.
житель города П.
А я знал что так будет....))
bluxer
Так она и раньше была пуста.
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