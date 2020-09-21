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21.09.2020 08:58
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Пожар в Буграх сняли на видео: спасатели извернулись, чтобы пробиться сквозь плотную парковку

Легковой автомобиль сгорел минувшей ночью в посёлке Бугры Всеволожского района, примыкающем к Петербургу.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Как сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области, вызов поступил 21 сентября в 4:27, легковой автомобиль горел по всей площади. Дежурная смена 147 пожарной части (восемь человек и две единицы техники) ликвидировала возгорание в 5:11. Информация о пострадавших не поступала.

Момент приезда пожарных снял на видео житель соседнего дома, запись выложена в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Подъехать вплотную огнеборцам помещали автомобили, припаркованные с нарушениями. Однако длины шланга хватило. «Причина возгорания пока не ясна. Пожарные прибыли очень оперативно, и поэтому соседние машины получили минимальные повреждения», – отмечает очевидец.

В комментариях, а также в пабликах «Бугры47 и ЗаБуграми» и «Бугры47 #3округ» утверждают, что недоброжелатели подожгли машину местного муниципального депутата, которому ранее уже угрожали и прокалывали колёса.

Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района, отмечается в сообщении ГУ МЧС.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (5)

pride
Жаль, что все тачки не сгорели.
Serg_I
А у меня на стоянке машина стоит, пройти 500 метров до стоянки -для меня не проблема! А к дому вот из-за таких никому не подъехать!
67832738
Прикольно в человейниках живут. Всем на всех положить. Пожарной не проехать.
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