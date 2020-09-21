Как сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области, вызов поступил 21 сентября в 4:27, легковой автомобиль горел по всей площади. Дежурная смена 147 пожарной части (восемь человек и две единицы техники) ликвидировала возгорание в 5:11. Информация о пострадавших не поступала.

Момент приезда пожарных снял на видео житель соседнего дома, запись выложена в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Подъехать вплотную огнеборцам помещали автомобили, припаркованные с нарушениями. Однако длины шланга хватило. «Причина возгорания пока не ясна. Пожарные прибыли очень оперативно, и поэтому соседние машины получили минимальные повреждения», – отмечает очевидец.