Пожар в Буграх сняли на видео: спасатели извернулись, чтобы пробиться сквозь плотную парковку
Легковой автомобиль сгорел минувшей ночью в посёлке Бугры Всеволожского района, примыкающем к Петербургу.
Как сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области, вызов поступил 21 сентября в 4:27, легковой автомобиль горел по всей площади. Дежурная смена 147 пожарной части (восемь человек и две единицы техники) ликвидировала возгорание в 5:11. Информация о пострадавших не поступала.
Момент приезда пожарных снял на видео житель соседнего дома, запись выложена в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Подъехать вплотную огнеборцам помещали автомобили, припаркованные с нарушениями. Однако длины шланга хватило. «Причина возгорания пока не ясна. Пожарные прибыли очень оперативно, и поэтому соседние машины получили минимальные повреждения», – отмечает очевидец.
В комментариях, а также в пабликах «Бугры47 и ЗаБуграми» и «Бугры47 #3округ» утверждают, что недоброжелатели подожгли машину местного муниципального депутата, которому ранее уже угрожали и прокалывали колёса.
Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района, отмечается в сообщении ГУ МЧС.