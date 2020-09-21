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21.09.2020 08:38
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В России отложили учения по устойчивости Рунета

Учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы Интернета в России, намеченные на 20 сентября, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«Учения не состоялись. В данный момент идет активная доработка федпроекта «Информационная безопасность» и нормативных актов в сфере информационной безопасности, в том числе и по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях», — сообщили 21 сентября РИА Новости в министерстве.

Согласно приказу Минкомсвязи, в 2020 году были запланированы четыре учения на отработку разных видов угроз — 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. В марте и июне учения были отложены.

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Комментарии (2)

***_555
Учения состоялись. Просто ничего не получилось. Кроме "освоить" пару дофигиллиардов.
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