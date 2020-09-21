В России отложили учения по устойчивости Рунета

Учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы Интернета в России, намеченные на 20 сентября, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.



«Учения не состоялись. В данный момент идет активная доработка федпроекта «Информационная безопасность» и нормативных актов в сфере информационной безопасности, в том числе и по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях», — сообщили 21 сентября РИА Новости в министерстве.

