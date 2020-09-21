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21.09.2020 07:30
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В Китае нашли коронавирус на замороженных морепродуктах из России

Коронавирус на упаковке замороженных кальмаров, привезенных из России, выявил Центр по контролю и профилактике заболеваний в китайской провинции Цзилинь. Об этом 21 сентября сообщает агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел в столице провинции - городе Чанчунь. Два проведенных теста показали положительный результат. В этой же партии в Китай ввезли еще 10 килограммов замороженных морепродуктов. Всех людей, которые контактировали с пачкой, протестировали на коронавирус, однако инфекцию не выявили ни у кого.

Ранее китайские ученые сообщили, что коронавирус нового типа может выживать и оставаться вирулентным более недели на поверхности охлажденного свежего лосося.

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Комментарии (1)

footballer13
Ну я ж говорил, удивительно, что всё это хайли-лайкли на нас не повесили сразу же.
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