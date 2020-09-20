Водитель не справился с управлением и выехал на тротуар в центре Петербурга вечером 20 сентября. Машина затормозила, сдвинув с места киоск на Лиговском проспекте, 106.



Как сообщил очевидец, автомобиль перед тем, как врезаться в ларёк, зацепил другую машину. Насколько сильно пострадал водитель, неизвестно, однако видно, что в машине сработали подушки безопасности. В капоте остался кусок киоска, в самом сооружении — солидная вмятина.