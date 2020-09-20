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20.09.2020 22:40
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На Лиговском «Форд» подвинул киоск. Часть конструкции застряла в капоте

Водитель не справился с управлением и выехал на тротуар в центре Петербурга вечером 20 сентября. Машина затормозила, сдвинув с места киоск на Лиговском проспекте, 106.

Как сообщил очевидец, автомобиль перед тем, как врезаться в ларёк, зацепил другую машину. Насколько сильно пострадал водитель, неизвестно, однако видно, что в машине сработали подушки безопасности. В капоте остался кусок киоска, в самом сооружении — солидная вмятина.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»

В ГИБДД информация об аварии не поступала. Судя по фото очевидцев, тротуар в момент аварии был свободен от пешеходов.

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