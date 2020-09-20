Жилой дом взорвался в Тюмени. Под подозрением — самогонный аппарат
В Тюмени произошел взрыв в жилом доме. Два человека получили травмы.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС Тюменской области, в девять вечера по местному времени 20 сентября поступила информация о взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме на улице 50-летия ВЛКСМ в Тюмени.
«Выбито остекление, разрушены перекрытия трех квартир, эвакуированы 85 человек», - уточнили в пресс-службе.
"От хлопка и звуковой волны задрожали стекла". Подробности взрыва газа в Тюмени https://t.co/qAdl5fVIVZ pic.twitter.com/dgOMl4ccGR— Наш город Тюмень (@nashgorod) September 20, 2020
Причину взрыва установят после осмотра здания. Приоритетные версия — детонация бытового газа или небезопасная эксплуатация самогонного аппарата.
Оставшихся без крова жильцов разместят в гостинице «Колос». Степень разрушения несущих конструкций дома оценят в понедельник, 21 сентября.