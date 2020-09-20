FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +15
75.03р88.96р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
20.09.2020 20:50
1
Печать

Жилой дом взорвался в Тюмени. Под подозрением — самогонный аппарат

В Тюмени произошел взрыв в жилом доме. Два человека получили травмы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС Тюменской области, в девять вечера по местному времени 20 сентября поступила информация о взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме на улице 50-летия ВЛКСМ в Тюмени.

«Выбито остекление, разрушены перекрытия трех квартир, эвакуированы 85 человек», - уточнили в пресс-службе.

Причину взрыва установят после осмотра здания. Приоритетные версия — детонация бытового газа или небезопасная эксплуатация самогонного аппарата.

Оставшихся без крова жильцов разместят в гостинице «Колос». Степень разрушения несущих конструкций дома оценят в понедельник, 21 сентября.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

ret
Ага, сейчас всё бездействие коммунальщиков и газовых служб спишут на алкашей с неисправным аппаратом. Как всегда, ничего нового.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний