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20.09.2020 17:28
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Из Невы достали утопленника. Он был практически без одежды

Спасатели вытащили из воды в Невском районе Петербурга тело мужчины. Из одежды на нем были только трусы, личность пока не установлена.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, заявка от горожан о плавающем вдоль Октябрьской набережной теле поступила около двух часов дня 20 сентября. Мужчине на вид было около 40 лет. Его личность устанавливают правоохранительные органы.

© Фонтанка.Ру

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