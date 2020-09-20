Из Невы достали утопленника. Он был практически без одежды

Спасатели вытащили из воды в Невском районе Петербурга тело мужчины. Из одежды на нем были только трусы, личность пока не установлена.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, заявка от горожан о плавающем вдоль Октябрьской набережной теле поступила около двух часов дня 20 сентября. Мужчине на вид было около 40 лет. Его личность устанавливают правоохранительные органы.

