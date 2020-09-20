«Фонтанка» публикует видеозапись ДТП на пересечении Гражданского проспекта и улицы Фаворского в Калининском районе.

Серьезную аварию на севере Петербурга устроили днем 20 сентября водители каршеринга и такси. Перевернувшаяся от удара машина вылетела на тротуар, по которому шли пешеходы.

«Фольксваген» каршеринговой компании «Делимобиль» при повороте на Фаворского не уступил автомобилю «Датсун» такси «Ситимобил» и после бокового удара перевернулся и пробил заграждение.



В «Фольксвагене» пострадал водитель. Ему потребовалась помощь медиков. Таксист и его пассажир получили ушибы, от госпитализации они отказались.