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20.09.2020 16:29
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Каршеринг вылетел на тротуар после столкновения с такси на Гражданском проспекте. Авария попала на видео

Серьезную аварию на севере Петербурга устроили днем 20 сентября водители каршеринга и такси. Перевернувшаяся от удара машина вылетела на тротуар, по которому шли пешеходы.

«Фонтанка» публикует видеозапись ДТП на пересечении Гражданского проспекта и улицы Фаворского в Калининском районе.

«Фольксваген» каршеринговой компании «Делимобиль» при повороте на Фаворского не уступил автомобилю «Датсун» такси «Ситимобил» и после бокового удара перевернулся и пробил заграждение.

В «Фольксвагене» пострадал водитель. Ему потребовалась помощь медиков. Таксист и его пассажир получили ушибы, от госпитализации они отказались.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

michailPotapov
недавно видел за рулем Убера - какую то Фатиму в платке ))
michailPotapov
нужно убирать таксистов и каршенгистов с дорог
ввести жесткие лицензии на перевозку людей
профессионалами!
spb7771250
Ограничивать скорость надо в городе.
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