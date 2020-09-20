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20.09.2020 14:17
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Ветер возвращается в Петербург. МЧС предупреждает об очередном шторме в понедельник

Сильный ветер вновь придет в Петербург 21 сентября, в понедельник. Об этом 20 сентября сообщает ГУ МЧС по городу.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в Северной столице ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Ночью и утром синоптики обещают небольшой дождь, днем осадков быть не должно. Температура воздуха составит от +14 до +16 градусов.

Воскресенье, 20 сентября, стало одним из самых спокойных дней в Петербурге за последнее время — в город пришел антициклон. В пятницу и субботу городские скверы и сады пришлось закрывать из-за сильного ветра.

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