Ветер возвращается в Петербург. МЧС предупреждает об очередном шторме в понедельник

Сильный ветер вновь придет в Петербург 21 сентября, в понедельник. Об этом 20 сентября сообщает ГУ МЧС по городу.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в Северной столице ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Ночью и утром синоптики обещают небольшой дождь, днем осадков быть не должно. Температура воздуха составит от +14 до +16 градусов.



Воскресенье, 20 сентября, стало одним из самых спокойных дней в Петербурге за последнее время — в город пришел антициклон. В пятницу и субботу городские скверы и сады пришлось закрывать из-за сильного ветра.

