Ведущим «Эмми» придумали антиковидные смокинги для вручения премий
72-ю премию «Эмми» будут вручать на дому, но некоторых победителей ведущие навестят в прямом эфире. Как пишет Variety, для ведущих придумали специальные защитные костюмы в виде смокингов для соблюдения мер эпидемиологической безопасности.
Костюмы разработали дизайнер Катя Кэхилл и исполнительный продюсер «Эмми» Гай Кэррингтон.
«Это не только забавный и дерзкий образ, но и защита здоровья и безопасности всех наших победителей и ведущего, которая соответствует всем эпидемиологическим протоколам — с изюминкой», — подчеркнули они.
#Emmys presenters will hand out trophies in hazmat tuxedos https://t.co/Q2HwmdtQE4 pic.twitter.com/hTNknjSFCs— Variety (@Variety) September 19, 2020
72-я церемония вручения телевизионных наград «Эмми» пройдет в виртуальном режиме из-за пандемии в ночь с 20 на 21 сентября. Главный ведущий Джимми Киммел будет выступать из Лос-Анджелеса, остальные будут подключаться к трансляции в прямом эфире.