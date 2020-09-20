72-ю премию «Эмми» будут вручать на дому, но некоторых победителей ведущие навестят в прямом эфире. Как пишет Variety, для ведущих придумали специальные защитные костюмы в виде смокингов для соблюдения мер эпидемиологической безопасности.



Костюмы разработали дизайнер Катя Кэхилл и исполнительный продюсер «Эмми» Гай Кэррингтон.



«Это не только забавный и дерзкий образ, но и защита здоровья и безопасности всех наших победителей и ведущего, которая соответствует всем эпидемиологическим протоколам — с изюминкой», — подчеркнули они.