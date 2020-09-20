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20.09.2020 13:21
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Ведущим «Эмми» придумали антиковидные смокинги для вручения премий

72-ю премию «Эмми» будут вручать на дому, но некоторых победителей ведущие навестят в прямом эфире. Как пишет Variety, для ведущих придумали специальные защитные костюмы в виде смокингов для соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

Костюмы разработали дизайнер Катя Кэхилл и исполнительный продюсер «Эмми» Гай Кэррингтон.

«Это не только забавный и дерзкий образ, но и защита здоровья и безопасности всех наших победителей и ведущего, которая соответствует всем эпидемиологическим протоколам — с изюминкой», — подчеркнули они.

72-я церемония вручения телевизионных наград «Эмми» пройдет в виртуальном режиме из-за пандемии в ночь с 20 на 21 сентября. Главный ведущий Джимми Киммел будет выступать из Лос-Анджелеса, остальные будут подключаться к трансляции в прямом эфире.

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