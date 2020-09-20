Один из разработчиков «Новичка» Мирзаянов извинился перед Навальным. Ринк, продававший вещество убийцам, не хочет делить славу создания с коллегой

Химик Вил Мирзаянов, который сам себя называет одним из разработчиков «Новичка», извинился перед Алексеем Навальным за создание вещества, которым предположительно отравили политика.



«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — по разработке этого вещества, которым он отравился», — заявил Мирзаянов в эфире телеканала «Дождь».



Он рассказал, что еще в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление «Новичком». Тот описывал практически такие же симптомы, как те, о которых накануне рассказал Навальный.

