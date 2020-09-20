Один из разработчиков «Новичка» Мирзаянов извинился перед Навальным. Ринк, продававший вещество убийцам, не хочет делить славу создания с коллегой
Химик Вил Мирзаянов, который сам себя называет одним из разработчиков «Новичка», извинился перед Алексеем Навальным за создание вещества, которым предположительно отравили политика.
«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — по разработке этого вещества, которым он отравился», — заявил Мирзаянов в эфире телеканала «Дождь».
Он рассказал, что еще в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление «Новичком». Тот описывал практически такие же симптомы, как те, о которых накануне рассказал Навальный.
При этом химик Леонид Ринк, который также считает себя одним из разработчиков «Новичка», заявил 20 сентября РИА Новости, что Мирзаянов якобы не имеет никакого отношения к созданию вещества. «Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист», - заявил Ринк.
Леонид Ринк и Вил Мирзаянов работали в СССР в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии, который, по неподтвержденным данным, занимался химическим оружием.
Ринк прославился в 1990-ые годы благодаря делу об убийстве банкира Ивана Кивелиди. Как установило следствие и подтвердил суд, Ринк синтезировал около грамма отравляющего вещества нервно-паралитического действия, расфасовал его по ампулам и продавал их людям, связанным с криминалом. Банкир Кивелиди был отравлен веществом, которое синтезировал Ринк. В итоге суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, заключавшемся в незаконном производстве опасных веществ, его осудили на год условно. «Новая газета» писала, что еще два уголовных дела в отношении Ринка были прекращены в 1999 и 2004 годах.
Вил Мирзаянов в 1996 году эмигрировал в США, в 2008-м он опубликовал книгу «Государственные тайны: Российская программа химического оружия изнутри», которая стала одним из основных источников информации о «Новичке».
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. В аэропорту он выпил чай, которым, как ранее считали соратники политика, его могли отравить. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ».