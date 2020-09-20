Коэффициент распространения коронавируса отбросил Россию и Петербург к этапу «Ноль»

Коэффициент распространения вируса COVID-19 достиг в России показателя 1,078. Только одиннадцать регионов страны соответствуют критериям Роспотребнадзора для снятия ограничений. Петербург в их число не входит.



За последние четверо суток в России зарегистрированы 23880 случаев заражения COVID-19. Это в 1,078 раза больше, чем в предыдущие четыре дня, - 22157, следует из статистики оперштаба по борьбе с инфекцией 20 сентября.



Коэффициент распространения является ключевым показателем для снятия ограничений, указано в методических рекомендациях Роспотребнадзора, подписанных 8 мая 2020 года. Он не должен превышать 1.

