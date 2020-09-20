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20.09.2020 11:45
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Коэффициент распространения коронавируса отбросил Россию и Петербург к этапу «Ноль»

Коэффициент распространения вируса COVID-19 достиг в России показателя 1,078. Только одиннадцать регионов страны соответствуют критериям Роспотребнадзора для снятия ограничений. Петербург в их число не входит.

За последние четверо суток в России зарегистрированы 23880 случаев заражения COVID-19. Это в 1,078 раза больше, чем в предыдущие четыре дня, - 22157, следует из статистики оперштаба по борьбе с инфекцией 20 сентября.

Коэффициент распространения является ключевым показателем для снятия ограничений, указано в методических рекомендациях Роспотребнадзора, подписанных 8 мая 2020 года. Он не должен превышать 1.

«Ограничительные мероприятия возобновляются на любом из этапов в случае осложнения эпидемической ситуации», - предупреждал Роспотребнадзор.

Ситуация осложнена почти во всех регионах России. Только одиннадцать субъектов имеют коэффициент распространения менее единицы.

В Петербурге коэффициент по состоянию на 20 сентября составляет 1,03. За последние четверо суток заболели 843 человека, в предыдущие четыре дня - 818.

Ленинградская область входит в десятку худших регионов с коэффициентом 1,27. Карелия и Псковская область с показателями 1,55 и 1,53 возглавляют антирейтинг.

В России за последние сутки зарегистрированы 6148 новых случаев COVID-19, в Петербурге - 214.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

260852561
Результат никудышного контроля властей за соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте налицо. В итоге выживут сильнейшие, природный отбор рулит во всей красе.
Vedmik
Из-за тех, кто готов на всё, лишь бы детей спихнуть, страшно было ребёнка в школу водить и до ковида, а теперь тем более. В школах никаких мер не предпринимается, только для галочки или во время проверок. На детей и их здоровье всем наплевать. А статистика по Питеру, это только тяжёлые больные, остальных не только не учитывают, к ним даже врачи не приезжают. Вот и получается что заболело 200 чел., а умерло 20, 10% смертность.
perrkele_sattana
Грип. Но не простой: его должны бояться люди "возраста дожития" и больные смертельными болезнями. Как же так?
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