Коэффициент распространения коронавируса отбросил Россию и Петербург к этапу «Ноль»
Коэффициент распространения вируса COVID-19 достиг в России показателя 1,078. Только одиннадцать регионов страны соответствуют критериям Роспотребнадзора для снятия ограничений. Петербург в их число не входит.
За последние четверо суток в России зарегистрированы 23880 случаев заражения COVID-19. Это в 1,078 раза больше, чем в предыдущие четыре дня, - 22157, следует из статистики оперштаба по борьбе с инфекцией 20 сентября.
Коэффициент распространения является ключевым показателем для снятия ограничений, указано в методических рекомендациях Роспотребнадзора, подписанных 8 мая 2020 года. Он не должен превышать 1.
«Ограничительные мероприятия возобновляются на любом из этапов в случае осложнения эпидемической ситуации», - предупреждал Роспотребнадзор.
Ситуация осложнена почти во всех регионах России. Только одиннадцать субъектов имеют коэффициент распространения менее единицы.
В Петербурге коэффициент по состоянию на 20 сентября составляет 1,03. За последние четверо суток заболели 843 человека, в предыдущие четыре дня - 818.
Ленинградская область входит в десятку худших регионов с коэффициентом 1,27. Карелия и Псковская область с показателями 1,55 и 1,53 возглавляют антирейтинг.
В России за последние сутки зарегистрированы 6148 новых случаев COVID-19, в Петербурге - 214.