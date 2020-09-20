В России вновь более 6 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. В Петербурге рост заболеваемости не останавливается

В Петербурге за последние сутки выявили 214 новых случаев заражения коронавирусом — на 2 больше, чем накануне. Об этом 20 сентября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



По России зафиксировано 6148 новых случаев COVID-19 — эта цифра второй день подряд превышает шесть тысяч. Ранее в последний раз такие цифры фиксировались 17 июля.

По количеству активных больных Петербург вернулся к пиковым показателям мая-июня 2020 года. Количество активных больных в городе на данный момент превышает 10 тысяч 100 человек. Такая же армия зараженных регистрировалась в городе в конце мая - начале июня. Этот период называли пиком эпидемии коронавируса в Петербурге.

