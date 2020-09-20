Петербуржцам обещают солнечное воскресенье. В город пришел антициклон

В Петербурге в воскресенье, 20 сентября, ожидается солнечная и сухая погода. Об этом в своем Facebook сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.



Он уточнил, что погоду в городе формирует «восточная периферия антициклона». Синоптик обещает переменную облачность без осадков, солнце и температуру выше +15 градусов. Ветер, наконец, начинает стихать — его скорость составит 5-10 м/с с порывами до 13 м/с.



Накануне из-за опасений шторма в очередной раз закрывали скверы и сады Петербурга. В пятницу, 18 сентября, пришлось принимать аналогичное решение — ветер достигал 23 м/с в прибрежных районах.

