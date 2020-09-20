FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +15
75.03р88.96р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
20.09.2020 10:35
0
Печать

Петербуржцам обещают солнечное воскресенье. В город пришел антициклон

В Петербурге в воскресенье, 20 сентября, ожидается солнечная и сухая погода. Об этом в своем Facebook сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что погоду в городе формирует «восточная периферия антициклона». Синоптик обещает переменную облачность без осадков, солнце и температуру выше +15 градусов. Ветер, наконец, начинает стихать — его скорость составит 5-10 м/с с порывами до 13 м/с.

Накануне из-за опасений шторма в очередной раз закрывали скверы и сады Петербурга. В пятницу, 18 сентября, пришлось принимать аналогичное решение — ветер достигал 23 м/с в прибрежных районах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний