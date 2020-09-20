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20.09.2020 10:27
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Полицейский из Петербурга подрался во время отпуска на Ставрополье и попал в больницу

Оперативника петербургского главка госпитализировали на Ставрополье. Отдыхавший полицейский поссорился с соседом.

Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия ГУ МВД Петербурга и Ленобласти, проводя отпуск в селе Александровское Ставропольского края, вступил в конфликт с 30-летним местным жителем. В Речном переулке абориген выиграл кулачную дуэль у 37-летнего полицейского, отправив его в травматологическое отделение местной больницы с черепно-мозговой травмой и повреждениями шеи. Драка произошла вечером 18 сентября.

Так как капитан полиции находился в отпуске, несчастье с ним сочтено бытовым случаем. Его обидчика задержали, составив административный протокол по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

aaignat
Мафиозаааа, выхади
SlawaPiter
Какое же тут хулиганство? Поставил на место напавшего полиционера находящегося в нетрезвом состоянии.
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