Полицейский из Петербурга подрался во время отпуска на Ставрополье и попал в больницу
Оперативника петербургского главка госпитализировали на Ставрополье. Отдыхавший полицейский поссорился с соседом.
Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия ГУ МВД Петербурга и Ленобласти, проводя отпуск в селе Александровское Ставропольского края, вступил в конфликт с 30-летним местным жителем. В Речном переулке абориген выиграл кулачную дуэль у 37-летнего полицейского, отправив его в травматологическое отделение местной больницы с черепно-мозговой травмой и повреждениями шеи. Драка произошла вечером 18 сентября.
Так как капитан полиции находился в отпуске, несчастье с ним сочтено бытовым случаем. Его обидчика задержали, составив административный протокол по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».