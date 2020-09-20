На Митрофаньевском шоссе в ночи разгорелось здание начала XX века. Огнём охвачены 160 квадратных метров
Сотрудники МЧС тушат пожар в Адмиралтейском районе Петербурга ночью 20 сентября. На Митрофаньевском шоссе полыхает дом под №4.
«В неэксплуатируемом трехэтажном здании происходит горение на 3-м этаже и кровли на общей площади 160 кв.метров», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Отмечается, что пожару присвоен ранг №1Бис. Сведения о пострадавших пока не поступали, огонь тушат 35 человек.
Дом №4 на Митрофаньевском шоссе относится к комплексу построек церкви святого Митрофания. Горящее здание было построено в самом начале XX века и использовалось как производство. В 2001 году комплекс построек был включён КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».