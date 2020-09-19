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19.09.2020 18:44
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На Сортавале «КамАЗ» вдавил «Тойоту» со стёртым номером в отбойник. Водителя внедорожника пришлось доставать спасателям

Водитель «Тойоты» не учёл «слепую зону» грузового автомобиля и застрял между «КамАЗом» и отбойником в Ленобласти. Как сообщают очевидцы, всё произошло на Сортавале, недалеко от съезда на Агалатово.

Фото и видео ДТП появились в соцсетях 19 сентября. Комментаторы не упустили случая поиронизировать на тему стёртого номера на «Тойоте». Так владельцы обычно делают, чтобы избежать фотофиксации и штрафов.

«Номер, конечно же, потёртый от частой мойки. Вы чего не подумайте, человек оплачивает штрафы за превышение, но старается не нарушать», — написал один из пользователей.

Очевидцы утверждают, что водителя внедорожника зажало после удара, к нему на помощь поспешили медики и спасатели. Информация о ДТП в ГИБДД пока не поступала.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
-Что же вы, ребята, такая широкая дорога, неужели не могли разъехаться?
Водитель жигулей: "Вы знаете, понимаете-я только неделю за рулём, думал, что успею проскочить".
Водитель камаза: "А я двадцать лет за рулём, у меня хрен проскочишь!"…©
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