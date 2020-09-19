Водитель «Тойоты» не учёл «слепую зону» грузового автомобиля и застрял между «КамАЗом» и отбойником в Ленобласти. Как сообщают очевидцы, всё произошло на Сортавале, недалеко от съезда на Агалатово.



Фото и видео ДТП появились в соцсетях 19 сентября. Комментаторы не упустили случая поиронизировать на тему стёртого номера на «Тойоте». Так владельцы обычно делают, чтобы избежать фотофиксации и штрафов.