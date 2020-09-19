На Сортавале «КамАЗ» вдавил «Тойоту» со стёртым номером в отбойник. Водителя внедорожника пришлось доставать спасателям
Водитель «Тойоты» не учёл «слепую зону» грузового автомобиля и застрял между «КамАЗом» и отбойником в Ленобласти. Как сообщают очевидцы, всё произошло на Сортавале, недалеко от съезда на Агалатово.
Фото и видео ДТП появились в соцсетях 19 сентября. Комментаторы не упустили случая поиронизировать на тему стёртого номера на «Тойоте». Так владельцы обычно делают, чтобы избежать фотофиксации и штрафов.
«Номер, конечно же, потёртый от частой мойки. Вы чего не подумайте, человек оплачивает штрафы за превышение, но старается не нарушать», — написал один из пользователей.
Очевидцы утверждают, что водителя внедорожника зажало после удара, к нему на помощь поспешили медики и спасатели. Информация о ДТП в ГИБДД пока не поступала.