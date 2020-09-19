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19.09.2020 18:12
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Жители дома на Ново-Александровской весь день наблюдают во дворе труп обнажённой девушки

Свидетелями жуткой картины стали жители одного из домов в Невском районе Петербурга. Утром 19 сентября обитатели высотки на Ново-Александровской, 14А выглянули из окна и увидели внизу на асфальте мёртвую обнажённую девушку, застывшую в неестественной позе.

автор фото читатель «Фонтанки» Иван
автор фото читатель «Фонтанки» Иван
автор фото читатель «Фонтанки» Иван
автор фото читатель «Фонтанки» Иван

«Сегодня в 10:40, выглянув из окна, обнаружил тело женщины, его до сих пор (17:50) не закрыли и не убрали, место не оцеплено, никого вокруг нет — оно просто лежит, мимо ходят люди. В 15:00 звонил в полицию об этом. Ноль реакции», — пожаловался читатель Иван, добавив, что погибшая проживала в квартире на 13-м этаже.

«Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

fortun
Надо вызывать спецов из дебилсериала "След".Они быстро справятся.
ment_52
Бардак, конечно. Но практически по установленному законом порядку осмотра и фиксации доказательств на месте происшествия, увы, все правильно. Как уже в коменте выше отмечено.
Бардак в одном из звеньев связанной с такими делами цепочки. Предположительно в СК или службе "труповозов".
Семён Дымов
Скажите , а при чём тут полиция ? Они своё дело делали, по фото видно судмедэксперт отработал,что они её в отдел должны вести ?
А вдруг она с ковидом.
Вот освободится машина и СПБО и увезут.
А может ещё прокуратуру ждут. До её осмотра тело двигать нельзя.
Мы бывало на ДТП с погибшими в выходные , группу по несколько часов ждали. Не извлекали погибших.
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