Жители дома на Ново-Александровской весь день наблюдают во дворе труп обнажённой девушки
Свидетелями жуткой картины стали жители одного из домов в Невском районе Петербурга. Утром 19 сентября обитатели высотки на Ново-Александровской, 14А выглянули из окна и увидели внизу на асфальте мёртвую обнажённую девушку, застывшую в неестественной позе.
«Сегодня в 10:40, выглянув из окна, обнаружил тело женщины, его до сих пор (17:50) не закрыли и не убрали, место не оцеплено, никого вокруг нет — оно просто лежит, мимо ходят люди. В 15:00 звонил в полицию об этом. Ноль реакции», — пожаловался читатель Иван, добавив, что погибшая проживала в квартире на 13-м этаже.
«Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.