«Зенит» назвал состав на игру с «Уралом». И показал прибытие команды на стадион
Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на выездной матч 8-го тура чемпионата РПЛ против «Урала». Матч пройдет в Екатеринбурге, начало в 16.30 по московскому времени.
С первых минут начнут встречу: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба (капитан команды), Сердар Азмун.
Запасные игроки: Даниил Одоевский, Александр Васютин, Данила Прохин, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Алексей Сутормин, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Даниил Шамкин, Эмилиано Ригони.
Команда уже прибыла на стадион.
💙🤜🤛 #УралЗенит pic.twitter.com/C2LgjSa26E— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) September 19, 2020
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. «Урал» занимает 11 строчку с 9 очками.