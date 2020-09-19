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19.09.2020 15:46
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«Зенит» назвал состав на игру с «Уралом». И показал прибытие команды на стадион

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на выездной матч 8-го тура чемпионата РПЛ против «Урала». Матч пройдет в Екатеринбурге, начало в 16.30 по московскому времени.

С первых минут начнут встречу: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба (капитан команды), Сердар Азмун.

Запасные игроки: Даниил Одоевский, Александр Васютин, Данила Прохин, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Алексей Сутормин, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Даниил Шамкин, Эмилиано Ригони.

Команда уже прибыла на стадион.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. «Урал» занимает 11 строчку с 9 очками.

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