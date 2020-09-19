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19.09.2020 13:25
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«Паровозик» спешащих на дачу перекрыл выезд из Петербурга через Приморское шоссе

Три автомобиля, судя по всему, не соблюдающих скоростной режим, встали «в очередь» на Приморском шоссе в сторону Ольгино. Пробка на выезде из города растянулась от ЗСД до Лахта Центра.

О столкновении 19 сентября около 12.30 пишут очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, три автомобиля составили «паровозик» неподалеку от строительства Лахта Центра. Больше всего досталось автомобилю, зажатому как в «бутерброде» между двумя собратьями по несчастью.

Авария заняла одну из двух полос движения, что сильно затруднило выезд из города. Пробка растянулась уже на несколько километров.

В ГИБДД Петербурга и области «Фонтанки» сообщили, что в аварии никто не пострадал.

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