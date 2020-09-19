Три автомобиля, судя по всему, не соблюдающих скоростной режим, встали «в очередь» на Приморском шоссе в сторону Ольгино. Пробка на выезде из города растянулась от ЗСД до Лахта Центра.



О столкновении 19 сентября около 12.30 пишут очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, три автомобиля составили «паровозик» неподалеку от строительства Лахта Центра. Больше всего досталось автомобилю, зажатому как в «бутерброде» между двумя собратьями по несчастью.