Главред сайта о правах женщин покинула Дагестан после угроз убийством. «Указание разобраться со всеми феминистками»

Главный редактор сайта о правах женщин на Северном Кавказе Daptar Светлана Анохина покинула Дагестан после того, как полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту угроз ей убийством. Об этом 19 сентября пишет «Кавказский узел» со ссылкой на саму Анохину.



«Я приняла дополнительные меры безопасности и уехала из Дагестана на время. Так как я не получила решения об отказе в возбуждении уголовного дела, я не могу подавать в прокуратуру, в МВД по республике», - заявила главред Daptar.



Еще 24 июля ей позвонил мужчина, который представился Далгатом Умахановым и заявил, что у него «указание разобраться со всеми феминистками». Он угрожал журналистке убийством, однако, по данным самой Анохиной, МВД отказалось возбуждать уголовное дело «за недостаточностью оснований», несмотря на наличие записи телефонного разговора.

