Псковские десантники отработали блокирование населенного пункта на учениях в Белоруссии
В рамках совместных белорусско-российских учений «Славянское братство-2020» военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения отработали тактические действие на полигоне «Брестский». Об этом 19 сентября сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе практических совместных действий отрабатывались вопросы блокирования населенного пункта, преследования групп условных террористов, вырвавшихся из района блокирования и уничтожение условных НВФ с этапом боевой стрельбы и нанесением ударов армейской авиацией и артиллерией», - уточнили в российском военном ведомстве.
Российские десантники «провели слаживание подразделений, действующих в составе многонациональной тактической группы на новейших боевых машинах десанта БМД-4М и бронетранспонтерах БТР-МДМ «Ракушка». С белорусской стороны в учениях приняли участие военнослужащие отдельного десантно-штурмового соединения Сил специальных операций Республики Беларусь.
16 сентября Александр Лукашенко заявил о продлении учений «Славянское братство» на октябрь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с Лукашенко в Минске отметил, что у белорусских и российских военных на этот год намечено ещё около 130 совместных военных мероприятий: учения, встречи, совместные заседания как в формате двустороннего сотрудничества, так и на международных площадках.
В ежегодных военно-тактических учениях «Славянское братство», направленных на борьбу с терроризмом, участвуют три страны — Сербия, Белоруссия и Россия. Каждый год мероприятие проходит в одной из трех стран по очереди, но 9 сентября Сербия отказалась от участия в любых военных учениях, в том числе в «Славянском братстве», которые были запланированы на 10–15 сентября, а затем перенесены на 14–25 числа.
Также 12–16 октября в Белоруссии на полигоне «Лосвидово» пройдут военные учения «Нерушимое братство» в рамках договора ОДКБ. В них примут участие шесть стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.