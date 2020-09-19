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19.09.2020 12:47
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Псковские десантники отработали блокирование населенного пункта на учениях в Белоруссии

В рамках совместных белорусско-российских учений «Славянское братство-2020» военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения отработали тактические действие на полигоне «Брестский». Об этом 19 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе практических совместных действий отрабатывались вопросы блокирования населенного пункта, преследования групп условных террористов, вырвавшихся из района блокирования и уничтожение условных НВФ с этапом боевой стрельбы и нанесением ударов армейской авиацией и артиллерией», - уточнили в российском военном ведомстве.

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские десантники «провели слаживание подразделений, действующих в составе многонациональной тактической группы на новейших боевых машинах десанта БМД-4М и бронетранспонтерах БТР-МДМ «Ракушка». С белорусской стороны в учениях приняли участие военнослужащие отдельного десантно-штурмового соединения Сил специальных операций Республики Беларусь.

16 сентября Александр Лукашенко заявил о продлении учений «Славянское братство» на октябрь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с Лукашенко в Минске отметил, что у белорусских и российских военных на этот год намечено ещё около 130 совместных военных мероприятий: учения, встречи, совместные заседания как в формате двустороннего сотрудничества, так и на международных площадках.

В ежегодных военно-тактических учениях «Славянское братство», направленных на борьбу с терроризмом, участвуют три страны — Сербия, Белоруссия и Россия. Каждый год мероприятие проходит в одной из трех стран по очереди, но 9 сентября Сербия отказалась от участия в любых военных учениях, в том числе в «Славянском братстве», которые были запланированы на 10–15 сентября, а затем перенесены на 14–25 числа.

Также 12–16 октября в Белоруссии на полигоне «Лосвидово» пройдут военные учения «Нерушимое братство» в рамках договора ОДКБ. В них примут участие шесть стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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Комментарии (1)

муматор
на местных жителях тренировались? Историю не читали, что было с полицаями во время и после войны?
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