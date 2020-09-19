FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
75.03р88.96р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
19.09.2020 12:04
5
Печать

«Шевро Нива» не прошла краш-тест «Лексусом». В больнице пятеро, в том числе первоклассница

Пять человек пострадали в ДТП на границе Петербурга и области. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По данным ведомства, столкновение произошло около 08.30 на автодороге «Нарва» в районе населенного пункта Черемыкино. В аварии приняли участие «Шевроле Нива», за рулем которого был 52-летний мужчина, и «Лексус».

В результате ДТП получили травмы 5 человек, все они ехали в «Шевроле». Среди них 7-летняя девочка, которая получила ушибы. Все пострадавшие с травмами были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

медведь Дмитрий
Причём обидчивых ))))).
По факту : Не удивлён что все пострадавшие ,из нашего ответа Шевроле .
dozer_666
Фонтанка школьников набрала в штат?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний