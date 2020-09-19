«Шевро Нива» не прошла краш-тест «Лексусом». В больнице пятеро, в том числе первоклассница

Пять человек пострадали в ДТП на границе Петербурга и области. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.



По данным ведомства, столкновение произошло около 08.30 на автодороге «Нарва» в районе населенного пункта Черемыкино. В аварии приняли участие «Шевроле Нива», за рулем которого был 52-летний мужчина, и «Лексус».



В результате ДТП получили травмы 5 человек, все они ехали в «Шевроле». Среди них 7-летняя девочка, которая получила ушибы. Все пострадавшие с травмами были госпитализированы.

