В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram утром 19 сентября массово жалуются на сбои в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.



Судя по информации сервиса, проблемы в работе Telegram начались около 7 утра по московскому времени, пика они достигли к 9.00. 94% пользователей жалуются на то, что мессенджер не подключается к сети, около 5% - на то, что не удается отправить сообщения.



Проблемы испытывают жители крупных российских городов (от Москвы до Иркутска), однако большая часть жалоб поступает из Казахстана, Латвии, Литвы, Австрии, Швейцарии, Нидерландов и США.