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19.09.2020 00:33
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В Петербурге краш-тест китайскому кроссоверу попал на видео. Обломки разлетелись по перекрестку

Невнимательный водитель испытал на прочность кроссовер Haval. С последствиями краш-теста справляются врачи.

Тяжелое ДТП поздним вечером 18 сентября на пересечении улиц Оборонной и Анисимова в Колпино запечатлела камера уличного наблюдения. Водитель Ford при левом повороте подставился под флагман китайского автопрома. Haval столкновения не выдержал, посыпался.

«Фонтанка.ру»

Сработавшие подушки безопасности минимизировали последствия лобового удара для 41-летнего владельца Haval. 32-летнему водителю Ford средства безопасности не очень помогли. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба УГИБДД Петербурга и области.

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Комментарии (1)

kukuruzza
А был бы JT—такого не произошло б.Довелось недавно протестировать его—впечатления как от мерса,только в три раза дешевле.Крепко сколоченный минивен,напичканный по горлышко прибамбасами безопасности и комфорта))
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