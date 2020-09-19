В Петербурге краш-тест китайскому кроссоверу попал на видео. Обломки разлетелись по перекрестку
Невнимательный водитель испытал на прочность кроссовер Haval. С последствиями краш-теста справляются врачи.
Тяжелое ДТП поздним вечером 18 сентября на пересечении улиц Оборонной и Анисимова в Колпино запечатлела камера уличного наблюдения. Водитель Ford при левом повороте подставился под флагман китайского автопрома. Haval столкновения не выдержал, посыпался.
«Фонтанка.ру»
Сработавшие подушки безопасности минимизировали последствия лобового удара для 41-летнего владельца Haval. 32-летнему водителю Ford средства безопасности не очень помогли. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба УГИБДД Петербурга и области.