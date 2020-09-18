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18.09.2020 23:42
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«Краснодар» забил семь мячей «Химкам»

Футбольный клуб «Краснодар» со счетом 7:2 нанес поражение подмосковных «Химкам» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Первые два гола в игре провел «Краснодар»: на 19-й минуте Маркус Берг не смог реализовать пенальти, но успешно пробил после того, как вратарь отразил мяч. На 23-й минуте счет удвоил Виктор Классон.

Вскоре два мяча провел футболист «Химок» Аршак Корян — с игры (27-я минута) и с пенальти (42).

На исходе первого тайма Классон вновь вывел «Краснодар» вперед. А во втором тайме в его составе отличили Тонни де Вильена (52), Реми Кабелла (62), Даниил Уткин (74) и Магомед-Шапи Сулейманов (89).

«Краснодар» набрал 14 очков и поднялся на третье место, лидирует в турните «Зенит».

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