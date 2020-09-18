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18.09.2020 23:27
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5-й флот ВМС США зашел в Персидский залив

Авианосная ударная группа ВМС США зашла в акваторию Персидского залива, сообщает 5-й оперативный флот ВМС США 18 сентября.

В состав авианосной группы входит флагманский корабль — атомный авианосец «Нимиц» (CVN 68), который сопровождают ракетные крейсеры «Принстон» (CG 59) и «Филиппинское море» (CG 58), а также эсминец «Стеретт» (DDG-104).

В Персидском заливе американские корабли будут участвовать в учениях вместе с региональными партнерами и партнерами по коалиции, а также оказывать поддержку военно-морской авиацией операции «Непоколебимая решимость».

Последний раз американский авианосец «Авраам Линкольн» проходил через Ормузский пролив в ноябре прошлого года.

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