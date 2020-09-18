5-й флот ВМС США зашел в Персидский залив

Авианосная ударная группа ВМС США зашла в акваторию Персидского залива, сообщает 5-й оперативный флот ВМС США 18 сентября.
Strait Transit. @USNavy aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), guided-missile cruiser USS Princeton (CG 59) & guided-missile destroyer USS Sterett (DDG 104) steam in formation through the Strait of Hormuz to the Arabian Gulf, Sept. 18.#AmericaAwayTeam#FreedomOfNavigation pic.twitter.com/CTeYSW6pij— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) September 18, 2020
В состав авианосной группы входит флагманский корабль — атомный авианосец «Нимиц» (CVN 68), который сопровождают ракетные крейсеры «Принстон» (CG 59) и «Филиппинское море» (CG 58), а также эсминец «Стеретт» (DDG-104).
В Персидском заливе американские корабли будут участвовать в учениях вместе с региональными партнерами и партнерами по коалиции, а также оказывать поддержку военно-морской авиацией операции «Непоколебимая решимость».
Последний раз американский авианосец «Авраам Линкольн» проходил через Ормузский пролив в ноябре прошлого года.