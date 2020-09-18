Генпрокуратура России запросила у Франции и Швеции результаты анализов Навального

Генпрокуратура РФ направила запросы о правовой помощи во Францию и Швецию, в которых попросила предоставить материалы токсикологических исследований биоматериалов оппозиционера Алексея Навального, сообщает ведомство 18 сентября.

Генпрокуратура РФ запросила у Франции и Швеции результаты анализов Навального

"На основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительных протоколов к ней 18 сентября 2020 года в компетентные органы Французской Республики и Королевства Швеция переданы соответствующие запросы о правовой помощи", - сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В новых ходатайствах запрошена информация о проведении на территории Франции и Швеции токсикологических исследований биоматериалов Навального, а также об опросе иностранных экспертов.

Направленные ранее в Германию запросы о правовой помощи – первый и второй – до настоящего времени не исполнены, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Глава российского МИД Сергей Лавров сегодня, 18 сентября, также отметил, что Германия не отвечает на вопросы по Навальному под «абсолютно надуманными предлогами».



Генпрокуратура РФ отправила запрос еще в конце августа, однако ответа так и не последовало. Российская сторона оценила нежелание предоставить сведения о деле Навального как «отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования». Немецкий МИД, в свою очередь, сообщил, что Германия будет делиться данными по Навальному через Организацию по запрещению химического оружия. ОЗХО официально подтвердила анализ взятых у Навального проб.



Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. Лаборатория бундесвера заявила, что обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок».

