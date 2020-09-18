FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
75.03р88.96р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
18.09.2020 22:13
0
Печать

«Это всё она»: Юлия Ауг возвращается на петербургскую сцену

25 сентября в театре «Приют комедианта» состоится премьера спектакля «Это всё она» (16+). Постановка режиссера Александра Созонова станет возвращением актрисы Юлии Ауг на петербургскую сцену после 15-летнего перерыва. Спектакль должны были выпустить в конце прошлого сезона, но вмешался коронавирус.

Фото: Наталья Кореновская, фото предоставлено театром

«Это все она» — история о том, как мать (Юлия Ауг) предпринимает отчаянные попытки вернуть отношения с сыном-подростком (Илья Якубовский) в прежнее состояние. Но после смерти главы семейства они только сильнее отдаляются друг от друга. И тогда она принимает губительное решение: регистрируется в социальных сетях под фальшивым именем и заводит дружбу с собственным ребенком. Но как теперь объединить разные личности — реальные, которые продолжают жить в конфликте, и выдуманные?

Фото: Наталья Кореновская, фото предоставлено театром

За визуальную часть спектакля отвечает художник и режиссер Инженерного театра АХЕ Павел Семченко. За музыкальную – композитор Иван Кушнир.

Начало в 19:00.

Наталия Эфендиева

Фото: Наталья Кореновская, фото предоставлено театром
Фото: Наталья Кореновская, фото предоставлено театром

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний