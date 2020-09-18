«Это всё она»: Юлия Ауг возвращается на петербургскую сцену
25 сентября в театре «Приют комедианта» состоится премьера спектакля «Это всё она» (16+). Постановка режиссера Александра Созонова станет возвращением актрисы Юлии Ауг на петербургскую сцену после 15-летнего перерыва. Спектакль должны были выпустить в конце прошлого сезона, но вмешался коронавирус.
«Это все она» — история о том, как мать (Юлия Ауг) предпринимает отчаянные попытки вернуть отношения с сыном-подростком (Илья Якубовский) в прежнее состояние. Но после смерти главы семейства они только сильнее отдаляются друг от друга. И тогда она принимает губительное решение: регистрируется в социальных сетях под фальшивым именем и заводит дружбу с собственным ребенком. Но как теперь объединить разные личности — реальные, которые продолжают жить в конфликте, и выдуманные?
За визуальную часть спектакля отвечает художник и режиссер Инженерного театра АХЕ Павел Семченко. За музыкальную – композитор Иван Кушнир.
Начало в 19:00.
Наталия Эфендиева