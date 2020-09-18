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18.09.2020 19:25
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Немецкий радикальный автор расскажет историю русалки

С 24 сентября в прокате — «Ундина», новый фильм Кристиана Петцольда, самого значительного немецкого автора последних лет. Здесь он показывает мастерство преображения действительности, превращения совершенно бытовой, хотя и очень кинематографичной истории в полноценную фантастику.

Фото: rusreport.com/

Главная героиня, хотя и носит мифологическое имя Ундина, работает в весьма будничной организации — музее истории Берлина. Там она увлеченно читает лекции, а после работы встречается с возлюбленным. Но молодой человек ее бросает — что, впрочем, не слишком печалит девушку: она находит нового бойфренда. Но работа у того опасная, он водолаз, и во время очередного погружения с ним происходит несчастный случай. И тут начинается сказка: чтобы спасти нового возлюбленного, Ундина прибегает к помощи магии, и приносит в жертву богам отставного бойфренда. В этот момент скрывается истинное значение ее русалочьего имени, а сюжет превращается в новую, очень немецкую, полную физиологии, могучей образности и метафизики версию старого сюжета.

16+

Иван Чувиляев

Фото: rusreport.com/

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