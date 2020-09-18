Немецкий радикальный автор расскажет историю русалки

Главная героиня, хотя и носит мифологическое имя Ундина, работает в весьма будничной организации — музее истории Берлина. Там она увлеченно читает лекции, а после работы встречается с возлюбленным. Но молодой человек ее бросает — что, впрочем, не слишком печалит девушку: она находит нового бойфренда. Но работа у того опасная, он водолаз, и во время очередного погружения с ним происходит несчастный случай. И тут начинается сказка: чтобы спасти нового возлюбленного, Ундина прибегает к помощи магии, и приносит в жертву богам отставного бойфренда. В этот момент скрывается истинное значение ее русалочьего имени, а сюжет превращается в новую, очень немецкую, полную физиологии, могучей образности и метафизики версию старого сюжета.

