В кино покажут историю Стрельцова — футбольного Шаляпина
С 24 сентября в кинотеатрах начнут показывать «Стрельцова» — очередной отечественный опыт в много раз опробованном жанре ретро-спортивной драмы. Режиссером значится сын Алексея Учителя, Илья. В компаньонах — сопродюсеры «Легенды номер 17» и «Движения вверх» Леонид Верещагин и Антон Златопольский.
История взята не совсем героическая. Главный герой — гениальный футболист Эдуард Стрельцов, который молниеносно ворвался в большой спорт, получил прозвище футбольного Шаляпина, потряс своей игрой весь мир. А потом оказался за решеткой, обвиненный в изнасиловании.
Главную роль играет Александр Петров: и тут иронизировать насчет неприличной востребованности актера не стоит, роль бандита-гения, спортсмена с хулиганскими замашками как будто для его окраинной органики сочинена. Кроме Петрова в фильме занята пестрая команда: Александр Яценко в образе главного антагониста, Стася Милославская в роли роковой любви героя, мастера эпизода Виталий Хаев, Надежда Маркина, Алексей Колган.
6+
Иван Чувиляев