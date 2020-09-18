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18.09.2020 18:18
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Печать

В кино покажут историю Стрельцова — футбольного Шаляпина

С 24 сентября в кинотеатрах начнут показывать «Стрельцова» — очередной отечественный опыт в много раз опробованном жанре ретро-спортивной драмы. Режиссером значится сын Алексея Учителя, Илья. В компаньонах — сопродюсеры «Легенды номер 17» и «Движения вверх» Леонид Верещагин и Антон Златопольский.

Фото: скриншот трейлера с youtube

История взята не совсем героическая. Главный герой — гениальный футболист Эдуард Стрельцов, который молниеносно ворвался в большой спорт, получил прозвище футбольного Шаляпина, потряс своей игрой весь мир. А потом оказался за решеткой, обвиненный в изнасиловании.

Главную роль играет Александр Петров: и тут иронизировать насчет неприличной востребованности актера не стоит, роль бандита-гения, спортсмена с хулиганскими замашками как будто для его окраинной органики сочинена. Кроме Петрова в фильме занята пестрая команда: Александр Яценко в образе главного антагониста, Стася Милославская в роли роковой любви героя, мастера эпизода Виталий Хаев, Надежда Маркина, Алексей Колган.

6+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера с youtube

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