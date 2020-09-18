Прокладка газопровода и восстановление после нее ограничат проезд по Седова и Гранитной
С понедельника, 21 сентября, в Невском и Красногвардейском районах Петербурга изменят схему движения транспорта до октября. В первом будут прокладывать газопровод, а во втором — восстанавливать благоустройство после таких же работ.
Как сообщает 18 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, до 2 октября из-за работ по восстановлению благоустройства после прокладки газопровода будет ограничено движение транспорта по Гранитной улице от Новочеркасского проспекта до Малоохтинского проспекта.
До 12 октября в связи с прокладкой газопровода ограничат проезд по улице Седова от Ивановской улицы до бульвара Красных Зорь.
Работы на обоих объектах ведет ООО «ПетербургГаз».