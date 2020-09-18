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18.09.2020 18:05
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В поликлинике Петербурга «коронавирусную» процедурную перепутали со столовой. Платить за это из своего кармана будет терапевт

Очередная инспекция Роспотребнадзра в петербургской поликлинике закончилась пополнением казны проверяющих. Во время пандемии сотрудники медучреждения одевались впопыхах и ели, не отрываясь от работы.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 18 сентября, под проверку попала городская поликлиника №3. Инспекторы в июне проверили отделения на Железноводской, Кораблестроителей, заглянули на 3-ю, 7-ю и 8-ю линии Васильевского острова и составили протокол о нарушении закона об обеспечении санэпидблагополучия населения.

Санврачи обнаружили, что в процедурной взрослого поликлинического отделения №2 не только берут мазки на коронавирус, но и обедают. В помещении нашли воду и еду, упаковки заметили в корзинах для медицинских отходов. В той же процедурной хранили верхнюю одежду и вещи персонала, который, переодевшись, тоже не порадовал внешним видом: одноразовые халаты были надеты небрежно, из-под них проглядывала гражданская одежда.

Инспекторы выяснили, что поликлиника с запозданием передавала информацию о случаях коронавируса, в том числе среди сотрудников. Например, COVID-19, диагностированный одной из заведующих 20 мая, был зарегистрирован 3 июня. Кроме того, установлены недостаточная проработка данных по контактам заболевших коронавирусом и огрехи с профилактикой: пациента с симптомами ОРВИ принимали на третьем этаже, хотя не должны были пропускать дальше первого.

Василеостровский райсуд, рассмотрев материалы, оштрафовал на 25 тысяч рублей врача-терапевта Викторию Курбанову, которая является заведующей 2-м поликлиническим отделением городской поликлиники №3.

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Комментарии (1)

Noisymouse
Наша поликлиника. Только где там на первом сопливых принимать - непонятно. На первом этаже онкологическое отделение, людям после химии тоже такое соседство лишнее. Отправили бы ОРВИшников во двор в геронтологию, отдельное здание - сморкайся - не хочу.
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