FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +13
75.19р88.63р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
18.09.2020 17:58
4
Печать

Несмотря на песни и пляски, паломники-хасиды так и не добрались до города Умань

В МВД Украины подтвердили, что более тысячи паломников-хасидов, которые застряли на белорусско-украинской границе, не смогли отпраздновать еврейский Новый год в городе Умань.

«Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта Яриловичи и направились отмечать Новый Год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси», — написал 18 сентября Антон Геращенко на Facebook.

По его словам, несмотря на «значительное психологическое давление», погранслужба республики выполнила свою работу по защите украинской границы.

«Мы предупреждали белорусскую сторону, что в связи с пандемией мы не пропустим паломников, несмотря ни на какие песни и пляски», — отметил Геращенко.

Накануне паломники-хасиды в вышиванках пели гимн Украины и плясали в надежде прорваться в украинский город Умань, чтобы там отпраздновать еврейский Новый год (Рош ха-Шана).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

victor_k
Дураки.
Толпы (брацлавских, вроде) хасидов приезжают ежегодно в Умань на еврейский новый год (он наступает прямо щяс) и молятся на могиле раввина (вроде) Нахмана.
Оставляют на Украине кучу денег - снимают гостиницы, квартиры и т.д.

Это же бизнес. Зачем его вырывать с корнем?
Хасиды же не пытаются отжимать музеи, как РПЦ - Исаакиевский собор.
Мне они не нравятся - но жить они мне не мешают.
И библиотеку Шнеерсона (другого хасида - любавического) можно было бы и отдать.

Нахрен она кому нужна.
baddancer
Шолом эврибади! И сегодня лауреатом премии "Поц недели" становится Антонина Геращенко!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний