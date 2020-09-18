Несмотря на песни и пляски, паломники-хасиды так и не добрались до города Умань

В МВД Украины подтвердили, что более тысячи паломников-хасидов, которые застряли на белорусско-украинской границе, не смогли отпраздновать еврейский Новый год в городе Умань.



«Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта Яриловичи и направились отмечать Новый Год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси», — написал 18 сентября Антон Геращенко на Facebook.