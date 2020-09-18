Несмотря на песни и пляски, паломники-хасиды так и не добрались до города Умань
В МВД Украины подтвердили, что более тысячи паломников-хасидов, которые застряли на белорусско-украинской границе, не смогли отпраздновать еврейский Новый год в городе Умань.
«Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта Яриловичи и направились отмечать Новый Год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси», — написал 18 сентября Антон Геращенко на Facebook.
По его словам, несмотря на «значительное психологическое давление», погранслужба республики выполнила свою работу по защите украинской границы.
«Мы предупреждали белорусскую сторону, что в связи с пандемией мы не пропустим паломников, несмотря ни на какие песни и пляски», — отметил Геращенко.
Накануне паломники-хасиды в вышиванках пели гимн Украины и плясали в надежде прорваться в украинский город Умань, чтобы там отпраздновать еврейский Новый год (Рош ха-Шана).