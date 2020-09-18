Открылась регистрация на бесплатные экскурсии в музеи и прогулки по рекам и каналам. Повод — Всемирный день туризма

Для горожан открылась регистрация на бесплатные пешеходные, автобусные и водные экскурсии по центру города, петербургским музеям и выставочным пространствам. Все они пройдут 26 и 27 сентября в честь Всемирного дня туризма.

Форма регистрации 18 сентября появилась на сайте visit-petersburg.ru. Активности организаторы разделили по блокам. В разделе «Посещение музеев, заводов и выставочных пространств» можно найти экскурсии в древлехранилище Александро-Невской лавры, прогулки по усадьбе княгини Е.Р. Дашковой, РОСФОТО, экспозиции «Разночинный Петербург», «Петровская акватория», экскурсии по Музею печати и Музею циркового искусства. Помимо этого горожанам предлагают пройтись с гидом по креативному кластеру «Ленполиграфмарш» или попасть в Музей маячной службы в форту Константин.



Желающие отправиться на прогулки, которые пройдут на свежем воздухе, могут выбирать из девяти вариантов. Например, посмотреть с экскурсоводом на главные храмы Невского проспекта или же сосредоточиться на архитектуре Измайловского проспекта. Библиотека «Семёновская» расскажет об историческом районе Семенцы, а сотрудники Бронницкой библиотеки в этой же части города покажут доходный квартал и объяснят, для кого его строили. Участников встречи «Золотые ключи консьержей» ждут истории главных гостиниц и знакомство с их сотрудниками, а те, кто выберет маршрут «Итальянский Петербург», будут слушать про Доменико Трезини, Карло Росси и Джакомо Кваренги. Помимо этого в расписании — прогулка к Смольному собору и по району «Смольнинское».

В программе фестиваля в честь Всемирного дня туризма также есть экскурсии на речных трамваях по каналам и поездки на двухэтажных туристических автобусах. Темы — от истории Петергофа и поездки по фортам Кронштадта до обзорной экскурсии по петербургскому центру.



Среди прочего в последние выходные сентября организаторы предлагают бесплатно посетить 54-пушечный парусный линейный корабль «Полтава», который пришвартуется на Английской набережной. Количество мест ограничено. Ну а для тех, кто предпочитает просвещаться онлайн, в сети проведут экскурсию по Музею Фаберже и покажут главные экспонаты.

Все активности в городе — часть акции «Неповторимое очарование гостеприимного Санкт-Петербурга». Большинство экскурсий будут проводится по несколько раз в день, поэтому можно выбрать удобное время. В программе также есть мастер-классы, например по верховой езде, инженерному делу для детей и по лепке пельменей.

Как объяснил инициативу председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, пространства-участники такого «дня открытых дверей» охотно откликнулись на предложение города и тем самым продемонстрировали, что готовы «продолжать развивать сферу гостеприимства», несмотря на сложности, с которыми отрасль столкнулась из-за пандемии в этом году.

