Сырная контрабанда не знает коронавирусных ограничений. Выборгские таможенники с начала года изъяли на МАПП «Торфяновка» тонну продуктов

Несмотря на закрытую для большинства границу, финский сыр всё равно находит дорогу к столу петербуржца. Однако часть санкционной продукции оседает на пункте пропуска.

Как сообщили 19 сентября в пресс-службе Выборгской таможни, время от времени на границе ловят «недобросовестных водителей грузовых транспортных средств и лиц с двойным гражданством», которые пытаются провезти в Россию больше разрешённых 5 кг продукции животного происхождения. Затариваются нарушители молочкой и мясными изделиями на 20–80 кг.