Сырная контрабанда не знает коронавирусных ограничений. Выборгские таможенники с начала года изъяли на МАПП «Торфяновка» тонну продуктов
Несмотря на закрытую для большинства границу, финский сыр всё равно находит дорогу к столу петербуржца. Однако часть санкционной продукции оседает на пункте пропуска.
Как сообщили 19 сентября в пресс-службе Выборгской таможни, время от времени на границе ловят «недобросовестных водителей грузовых транспортных средств и лиц с двойным гражданством», которые пытаются провезти в Россию больше разрешённых 5 кг продукции животного происхождения. Затариваются нарушители молочкой и мясными изделиями на 20–80 кг.
Так, на МАПП «Торфяновка» из-за недекларирования товаров с начала 2020 года возбуждено 169 дел. Всего в Россию не пустили одну тонну продуктов.
«Изъяты 10 товарных партий общим весом более 420 кг, остальная продукция возвращена в Финляндию», — заявили в ведомстве, оставив интригу о том, каким образом сыр возвращался в Суоми.
По остальным пунктам пропуска статистику обещают предоставить позже.
Ранее о массовых закупках российских дальнобойщиков в финских приграничных магазинах писали местные СМИ. Некоторые супермаркеты даже ввели лимит на продажу сыра в одни руки.
В соответствии с действующим законодательством норма ввоза физическими лицами продукции животного происхождения (мясо, рыба, сыр, молочные продукты) для личного пользования составляет не более 5 килограммов на одного человека и разрешена только в фабричной упаковке, напоминают таможенники.