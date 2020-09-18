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18.09.2020 17:20
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Сырная контрабанда не знает коронавирусных ограничений. Выборгские таможенники с начала года изъяли на МАПП «Торфяновка» тонну продуктов

Несмотря на закрытую для большинства границу, финский сыр всё равно находит дорогу к столу петербуржца. Однако часть санкционной продукции оседает на пункте пропуска.

Как сообщили 19 сентября в пресс-службе Выборгской таможни, время от времени на границе ловят «недобросовестных водителей грузовых транспортных средств и лиц с двойным гражданством», которые пытаются провезти в Россию больше разрешённых 5 кг продукции животного происхождения. Затариваются нарушители молочкой и мясными изделиями на 20–80 кг.

Так, на МАПП «Торфяновка» из-за недекларирования товаров с начала 2020 года возбуждено 169 дел. Всего в Россию не пустили одну тонну продуктов.

«Изъяты 10 товарных партий общим весом более 420 кг, остальная продукция возвращена в Финляндию», — заявили в ведомстве, оставив интригу о том, каким образом сыр возвращался в Суоми.

По остальным пунктам пропуска статистику обещают предоставить позже.

Ранее о массовых закупках российских дальнобойщиков в финских приграничных магазинах писали местные СМИ. Некоторые супермаркеты даже ввели лимит на продажу сыра в одни руки.

В соответствии с действующим законодательством норма ввоза физическими лицами продукции животного происхождения (мясо, рыба, сыр, молочные продукты) для личного пользования составляет не более 5 килограммов на одного человека и разрешена только в фабричной упаковке, напоминают таможенники.

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Комментарии (5)

22ilves
Т.е. вместо того, чтобы снять контрсанкции и наладить нормальные поставки того же сыра, Россия упорно предпочитает позориться и отлавливать контрабандную еду... Про этих сырных челноков даже финны уже юморят в стендап - шоу. А гребцу с командой все нормуль....Нравится быть посмешищем....
Wuhan Proletarian
Фашистам город не сдался в блокаду, а уж этим недоноскам с их контрсанкциями и подавно.
kоt-obormot
Какая интрига? Тот кто может, тупо разворачивается и уезжает. И пытается прорваться в другую смену. Водилы с "грузовой" таких финтилей делать не могут. Вот оттеда и "статистика" по "санкционнке".
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