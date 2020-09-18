Зуб одного из последних неандертальцев нашли в Италии — клык ребёнка. По соседству уже поджимали сапиенсы

Археологи на севере Италии нашли зуб неандертальца. Его обладателю было 11–12 лет, жил он, предположительно, около 48 тысяч лет назад. Пока это самое позднее свидетельство пребывания неандертальцев в регионе.



Как сообщает 18 августа РИА Новости, находка сделана в местечке Рипаро-дель-Бройон в регионе Венето. Ученые определили, что это — молочный правый верхний клык. По данным генетиков, владелец зуба по материнской линии был связан с неандертальцами, жившими на территории нынешней Бельгии. Эти сведения проливают свет на пути миграции неандертальцев в те времена, когда Европу активно заселяли современные люди, вытесняя неандертальцев.

