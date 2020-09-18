Зуб одного из последних неандертальцев нашли в Италии — клык ребёнка. По соседству уже поджимали сапиенсы
Археологи на севере Италии нашли зуб неандертальца. Его обладателю было 11–12 лет, жил он, предположительно, около 48 тысяч лет назад. Пока это самое позднее свидетельство пребывания неандертальцев в регионе.
Как сообщает 18 августа РИА Новости, находка сделана в местечке Рипаро-дель-Бройон в регионе Венето. Ученые определили, что это — молочный правый верхний клык. По данным генетиков, владелец зуба по материнской линии был связан с неандертальцами, жившими на территории нынешней Бельгии. Эти сведения проливают свет на пути миграции неандертальцев в те времена, когда Европу активно заселяли современные люди, вытесняя неандертальцев.
«Это ещё более актуально, если учесть, что, когда этот ребёнок потерял зуб, общины Homo sapiens уже существовали за тысячу километров отсюда, в Болгарии, — приводятся в пресс-релизе Университета Болоньи слова координатора исследования Стефано Бенацци. — Это делает Венето ключевым местом для понимания постепенного исчезновения неандертальцев в Европе».
Предварительные результаты раскопок в Рипаро-дель-Бройон показали, что неандертальцы обитали здесь долгое время: учёные нашли охотничьи орудия из кремня и множество останков забитых животных.
Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Human Evolution. Археологические работы в Рипаро-дель-Бройон — часть проекта ERC SUCCESS, изучающего появление современных людей в Южной Европе, а также причины их адаптивного успеха и исчезновения неандертальцев. Вместе с итальянскими археологами в проекте участвуют представители Великобритании и Германии.