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18.09.2020 16:48
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В Театре Комиссаржевской расскажут, как «Анна Каренина» меняет реальность

21 и 29 сентября в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской пройдет премьера спектакля Александра Баргмана «Анна в тропиках». (16+)

Фото: предоставлено театром

Местом действия пьесы кубинского драматурга Нила Круза, получившей за нее Пулитцеровскую премию, становится небольшая фабрика во Флориде, работники которой скручивают вручную знаменитые кубинские сигары. Однообразный труд разряжается чтением романов, для чего приглашаются образованные, со вкусом одетые чтецы с профессионально поставленными голосами. Смуту в привычное течение жизни вносит красавец Хуан. До сих пор все наслаждались понятными произведениями вроде «Дон Кихота» и «Графа Монте-Кристо», однако новый чтец предлагает общему вниманию «Анну Каренину». И вскоре художественная реальность начинает активно влиять на реальность подлинную.

Режиссер Баргман обещает не пускаться в этнические и географические экскурсы и не реконструировать Кубу в Петербурге. На его взгляд пьеса «явно имеет какие-то определенные сакральные наполнения и смыслы, поэтому все, что будет происходить на сцене — своего рода притча».

Начало в 19:00.

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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