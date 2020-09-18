Брошь, да в ней намек. Набиуллина раскрыла секрет выбора любимого аксессуара
Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала свою коллекцию брошек. На важные заседания она выбирает аксессуары со смыслом.
«Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», — заявила 18 сентября Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, когда журналисты обратили внимание на необычный аксессуар.
Набиуллина сегодня надела брошь в виде знака «пауза». При этом Банк России оставил ключевую ставку без изменений.
На любовь главы ЦБ к нестандартным украшениям обращали внимание не раз. Так, во время пандемии и режима самоизоляции на ней можно было увидеть брошь в виде домика.
На брифинг по ситуации с падающим российским рублём глава ЦБ выбрала фигурку неваляшки.
Еще один раз она появилась с брошью в виде голубя. «Голуби» на финансовом рынке выступают за снижение ставок.
Есть в коллекции главы ЦБ также брошки с совой, бабочкой, лебедем, рыбой и другие.