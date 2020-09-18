Вышло солнце, ветер стих. Комблаг решил открыть сады и скверы в Петербурге

Закрытые из-за обещанного шторма сады и скверы в Северной столице снова доступны горожанам. Об этом сообщает комитет по благоустройству.



Чиновники, ссылаясь на обновленный прогноз Гидрометцентра, уверяют — штормовое предупреждение отменено.



Всю ночь аварийные бригады комитета провели в режиме ожидания после информации от синоптиков об усилении ветра до 15–18 м/с.



Ночной шторм повалил в Петербурге 26 деревьев: 9 в Петроградском районе, 6 — в Петродворцовом районе, 4 — в Красногвардейском, 3 — в Кировском, по 2 — в Колпинском и Василеостровском. Падения произошли на подведомственных комитету по благоустройству территориях.

