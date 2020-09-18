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18.09.2020 16:30
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Вышло солнце, ветер стих. Комблаг решил открыть сады и скверы в Петербурге

Закрытые из-за обещанного шторма сады и скверы в Северной столице снова доступны горожанам. Об этом сообщает комитет по благоустройству.

Чиновники, ссылаясь на обновленный прогноз Гидрометцентра, уверяют — штормовое предупреждение отменено.

Всю ночь аварийные бригады комитета провели в режиме ожидания после информации от синоптиков об усилении ветра до 15–18 м/с.

Ночной шторм повалил в Петербурге 26 деревьев: 9 в Петроградском районе, 6 — в Петродворцовом районе, 4 — в Красногвардейском, 3 — в Кировском, по 2 — в Колпинском и Василеостровском. Падения произошли на подведомственных комитету по благоустройству территориях.

Спасатели, как сообщало ранее МЧС, десять раз выезжали на заявки, связанные со штормом: восемь раз из-за сломанных деревьев, два раза — из-за угрозы падения элементов кровли. Люди в результате этих инцидентов не пострадали.

На время усиления ветра закрывались для посетителей сады и скверы.

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