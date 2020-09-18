Смольный продлит договоры с арендаторами городской земли. Ранее бизнес пожаловался Мишустину на «спящую» меру поддержки
Смольный готов продлить договоры аренды земли своим арендаторам. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба вице-губернатора Евгения Елина. Данная мера поддержки была предусмотрена федеральным законом, принятым еще в июне, но в Петербурге по сути не действовала. Как сообщали чиновники, из-за нечеткой формулировки они не были уверены, имеют ли право заключать дополнительные соглашения с теми, чей договор истек и находится на так называемом «неопределенном сроке».
Как сообщала «Фонтанка», в итоге льготой не могли воспользоваться несколько тысяч предпринимателей. Сам бизнес пожаловался на ситуацию премьер-министру Михаилу Мишустну.
Как пояснили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, теперь чиновники определились с трактовкой закона и готовы продлевать договоры со всеми арендаторами, срок соглашений с которыми не истёк на дату обращения, а также для действующих в режиме неопределённого срока. Наличие долгов по аренде не будет влиять на решение властей, главное, чтобы не было неустранённых нарушений.
Заявление о продлении необходимо направлять до 1 марта 2021 года в КИО или ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» (в зависимости от того, кто ведёт договор). Дополнительные соглашения заключаются в течение пяти рабочих дней с момента поступления обращения.