Смольный продлит договоры с арендаторами городской земли. Ранее бизнес пожаловался Мишустину на «спящую» меру поддержки

Смольный готов продлить договоры аренды земли своим арендаторам. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба вице-губернатора Евгения Елина. Данная мера поддержки была предусмотрена федеральным законом, принятым еще в июне, но в Петербурге по сути не действовала. Как сообщали чиновники, из-за нечеткой формулировки они не были уверены, имеют ли право заключать дополнительные соглашения с теми, чей договор истек и находится на так называемом «неопределенном сроке».



Как сообщала «Фонтанка», в итоге льготой не могли воспользоваться несколько тысяч предпринимателей. Сам бизнес пожаловался на ситуацию премьер-министру Михаилу Мишустну.