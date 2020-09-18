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18.09.2020 15:51
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У Белого дома течёт крыша. Здание правительства в Москве признано аварийным

Белый дом, где заседает российское правительство, признан аварийным. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Здание площадью 173 347 кв. м, которое используется с 1978 года, нуждается в ремонте. Инженерные системы износились, «технически и морально устарели», отметили в правительстве.

«Необходимость работ по реконструкции здания Дома правительства Российской Федерации связана в первую очередь с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли, и как следствие большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования», — поясняет пресс-служба.

На проектирование и реконструкции потратят 5,27 млрд рублей, постановление о ремонте было подписано еще в 2017-м. Первые контракты заключены в прошлом году. Финансирование работ в 2020 году сократили на 1 млрд рублей в пользу резервного фонда правительства для борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что правительство выделит 43 млн рублей для того, чтобы защитить Белый дом от ворон.

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Комментарии (8)

a.159753123
Вспомнился старинный советский анекдот про сантехника в горисполкоме, которого посадили по политической статье за фразу о том, что "да тут всю систему менять нужно".
Vasya11
Ёршики истрепались и угасли?

Гастарбайтеров с ломами, гудроном, горелкой и мягкой кровлей из Рязани на крышу.
И будет крыша как у всех рядовых зданий с их жильцами, как новенькая за 15 рублей.
Ишь, на народные лярды замахиваются.
Аппетит во время чумы поумерьте.
dimas062
"морально устарели" - вот главная причина, на новое-достойное баре и потратят 5 млрд., ну а вы держитесь там, денег нет.
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