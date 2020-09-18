У Белого дома течёт крыша. Здание правительства в Москве признано аварийным

Белый дом, где заседает российское правительство, признан аварийным. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Здание площадью 173 347 кв. м, которое используется с 1978 года, нуждается в ремонте. Инженерные системы износились, «технически и морально устарели», отметили в правительстве.

«Необходимость работ по реконструкции здания Дома правительства Российской Федерации связана в первую очередь с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли, и как следствие большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования», — поясняет пресс-служба.