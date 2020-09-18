У Белого дома течёт крыша. Здание правительства в Москве признано аварийным
Белый дом, где заседает российское правительство, признан аварийным. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба кабмина РФ.
Здание площадью 173 347 кв. м, которое используется с 1978 года, нуждается в ремонте. Инженерные системы износились, «технически и морально устарели», отметили в правительстве.
«Необходимость работ по реконструкции здания Дома правительства Российской Федерации связана в первую очередь с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли, и как следствие большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования», — поясняет пресс-служба.
На проектирование и реконструкции потратят 5,27 млрд рублей, постановление о ремонте было подписано еще в 2017-м. Первые контракты заключены в прошлом году. Финансирование работ в 2020 году сократили на 1 млрд рублей в пользу резервного фонда правительства для борьбы с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что правительство выделит 43 млн рублей для того, чтобы защитить Белый дом от ворон.