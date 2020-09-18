«Ура, ей лучше!» Оперная дива Анна Нетребко станцевала в коронавирусной больнице в пижаме
Оперная дива Анна Нетребко отмечает свой 49-й день рождения в больнице, где проходит лечение от коронавирусной инфекции. Поздравить звезду приехали друзья, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.
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Дорогая Анечка, мы присоединяемся ко всем поздравлениям. С днём рождения тебя! Даже в такой ситуации ты не теряешь оптимизма. Любим, ценим,уважаем! Скорейшего выздоровления!!!❤️❤️❤️💋🎂🎂🎂 @anna_netrebko_yusi_tiago #аннанетребко #annanetrebko @ildarabdrazakov @marikabdrazakova
Нетребко встретила гостей в отличном расположении духа, несмотря на кашель, а в ответ на пожелание здоровья послала коронавирус куда подальше — часть высказывания артистки даже пришлось «запикать». В Инстаграме Валерии появился видеоролик, на котором Анна Нетребко в пижаме задорно танцует в больничном коридоре по пути в кабинет рентгена. «Ура, ей лучше!» — говорит за кадром Валерия. Но на видео слышно, что неунывающая дива не может сдержать тяжелый кашель.
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Дива, девчонка, хулиганка, хохотушка, зажигалка - это все она, гениальная Анна Нетребко @anna_netrebko_yusi_tiago , и у неё сегодня День рождения. Анечка, скорее поправляйся!!!! Уверена, что от людей с таким жизненным настроем эта зараза убегает быстро, ей там засиживаться некомфортно...Шлем тебе наши добрые флюиды для скорейшего выздоровления. Любим и бесконечно восхищаемся. ❤️❤️❤️😘😘😘🌹🌹🌹 #неткоронавирусу
Анна Нетребко — российская и австрийская оперная певица — была госпитализирована с «ковидной пневмонией» 17 сентября.