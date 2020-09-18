Случаи английского мракобесия: в книжном «Во весь голос» расскажут о суде над ведьмами

В первый день октября в петербургском книжном магазине «Во весь голос» представят книгу о «весьма странном и удивительном разоблачении трех ведьм из Варбойс, осужденных и казненных на последнем заседании Выездного суда в Хантингтоне». Дело было в 1593 году, а на русский язык хронику того судебного процесса перевели только спустя четыреста лет.

О книге «Ведьмы из Варбойс» расскажут переводчик Денис Хрусталев и редактор Евгений Волковыский. Денис Хрусталев также дополнил издание послесловием «Случаи английского мракобесия», в котором исследовал события, захлестнувшие европейское общество в то время, — а именно настоящую пандемию охоты на ведьм.

«Понятно, что первым впечатлением от прочитанного будет: это черт знает что. Поэтому напомним — перед вами исторический документ», — комментирует Хрусталев переведенные хроники.



Весь судебный процесс начался после каприза девятилетней девочки. Он спровоцировал подозрения и общественную истерику, в итоге приведшую к казни целой семьи. По сути, это иллюстрация того, насколько быстро и легко клевета может стать причиной катастрофы.



Кроме того, основной текст изобилует описаниями разного рода мук, и подробность и точность симптомов на долгое время превратила оригинальную книгу в учебник по имитации одержимости бесами.



Узнать подробнее о том, как изобразить нападение демона, что происходило с религией в Англии и Европе в XVI веке, а также возможно ли разоблачить охотника на ведьм, можно будет 1 октября в 19:00 в книжном магазине «Во весь голос» (Маяковского, 19/15). Вход свободный. (16+)



Елена Васильева

