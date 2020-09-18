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18.09.2020 13:36
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Трогательная сцена попала на видео: турецкий актёр изображал ранение, и на помощь ему пришёл бездомный пёс

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Театральное представление в Турции получило не предусмотренный сценарием эпизод: в действие вмешалась бездомная собака.

Как пишет 18 сентября TJ, зрители уличного театра сняли на видео трогательную сцену. Во время представления актёр Нуман Эртугрул Узунсой, по сюжету, падает с лошади на землю и лежит, тяжело дыша. В этот момент к «раненому» внезапно подошёл пёс. Он вилял хвостом, а потом прижался к человеку и положил голову ему на грудь, как будто обнял. Другие актёры попытались отодвинуть пса, но тот не хотел уходить, в итоге его просто стали гладить и чесать.

По словам Узунсоя, сначала он думал, что это его партнёр по спектаклю, а потом открыл глаза и увидел собаку. «Я был очень тронут. Она была похожа на ангела, который хотел мне помочь. Для меня это был очень эмоциональный момент», — рассказывает актёр.

Теперь человек хочет помочь животному. Актёр начал поиски самого пса и дома для него.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (1)

СпортивнаяДевушка
Собаки человечнее людей... Хорошего хозяина и долгой счастливой жизни псу.
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