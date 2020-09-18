Как пишет 18 сентября TJ , зрители уличного театра сняли на видео трогательную сцену. Во время представления актёр Нуман Эртугрул Узунсой, по сюжету, падает с лошади на землю и лежит, тяжело дыша. В этот момент к «раненому» внезапно подошёл пёс. Он вилял хвостом, а потом прижался к человеку и положил голову ему на грудь, как будто обнял. Другие актёры попытались отодвинуть пса, но тот не хотел уходить, в итоге его просто стали гладить и чесать.

По словам Узунсоя, сначала он думал, что это его партнёр по спектаклю, а потом открыл глаза и увидел собаку. «Я был очень тронут. Она была похожа на ангела, который хотел мне помочь. Для меня это был очень эмоциональный момент», — рассказывает актёр.

Теперь человек хочет помочь животному. Актёр начал поиски самого пса и дома для него.